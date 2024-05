Suicidio del Rettore Franco Anelli - la Procura apre un fascicolo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si sarebbe tolto la vita lanciandosi ieri notte dal sesto piano del palazzo dove abitava in zona Foro Bonaparte, 61 anni, avvocato, giurista edell’Università Cattolica di Milano dal 2013. A darne notizia stamattina una nota l’ateneo di Largo Gemelli, che parlava di “cause in corso di accertamento”. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone. Nessun dubbio sul, ilatto dovuto Al momento non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di. Il pm di turno Giovanna Cavalleri, nelle indagini in corso condotte dai carabinieri, disporrà l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, nell’ambito di unche sarà aperto per ipotesi, solo tecniche, di istigazione alo omicidio colposo, per poter condurre gli esami autoptici.