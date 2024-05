Suicidio assistito - l’appello di Martina Oppelli | Lasciatemi morire | è un gesto d’amore verso la vita che ho vissuto

«Vorrei morire con il sorriso sul viso, nel Paese dove ho scelto di vivere e dove ho pagato le tasse». A parlare è Martina Oppelli, 49 anni, di cui 21 con la sclerosi multipla. «Dipendo totalmente da altri. Come mangio? Come bevo?», chiede la donna in un video-appello ai parlamentari condiviso dall’Associazione Luca Coscioni. open.online

Un altro passo verso il suicidio assistito a Jersey - Un altro passo verso il suicidio assistito a Jersey - L’Assemblea dello staterello nel Canale della Manica ha votato a larga maggioranza le mozioni che impegnano il ministro della Salute a mettere a punto il provvedimento. Il voto finale nel 2025 ... msn

Fine vita, Martina Oppelli: “La mia non è una scelta di disperazione ma d’amore verso la vita che ho avuto” - Fine vita, Martina Oppelli: “La mia non è una scelta di disperazione ma d’amore verso la vita che ho avuto” - "Convivo con questi sintomi da un quarto di secolo e l’ho sempre fatto con dignità. Ma sono arrivata a un punto in cui il dolore è devastante" ... ilfattoquotidiano

Un anno dopo la marcia a Torino, la Sanità non ha fatto passi avanti: "Pronti a tornare in piazza" - Un anno dopo la marcia a Torino, la Sanità non ha fatto passi avanti: "Pronti a tornare in piazza" - Continuano i ritardi e la carenza di personale. Il Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e delle cure incontrerà lunedì pomeriggio i candidati alle Regionali: "Chi vince sappia che aspettia ... torinoggi