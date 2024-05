Su Whatsapp arriverà la funzione “foto profilo generate dall’AI” | quali sono i rischi

In futuro WhatsApp vi permetterà di liberare spazio sul vostro smartphone grazie ad una nuova funzionalità, scopriamola insieme L'articolo WhatsApp riceverà una funzione per migliorare la gestione dei download proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Non si arrestano le piccole e grandi novità di WhatsApp – alcune davvero “rivoluzionarie”, come l’interoperabilità con altre piattaforme – e, al netto dei problemi tecnici dovuti agli ultimi aggiornamenti, l’idea è venire incontro all’utente: precisamente a tale finalità, e nello specifico per ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione, lancia una nuova modalità “più oscura” di quella scura che già esiste.

thesocialpost