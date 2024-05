Stupro Palermo - al via il processo

Il processo per la violenza sessuale di gruppo avvenuta al Foro Italico nel luglio del 2023 è stato subito rinviato al 24 maggio per incompatibilità di uno dei giudici. Alla sbarra i 6 maggiorenni che avevano abusato della vittima 19enne. fanpage

Stupro di gruppo di Palermo, i legali degli imputati chiedono di nuovo l’esame della ragazza - stupro di gruppo di palermo, i legali degli imputati chiedono di nuovo l’esame della ragazza - Secondo i legali degli imputati alcuni messaggi vocali mandati dalla ragazza dimostrerebbero che era consenziente. meridionews