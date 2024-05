Studio Aperto - quello di cui pochissimi parlano | un miracolo su Italia 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Siamo in piena campagna elettorale e i talk show si stanno buttando a pesce su qualsiasi spunto per animare un dibattito che stenta a decollare. È vero che registrano buoni incrementi in primis DiMartedì che tocca vette del 9% di share pescando in un pubblico “antigovernativo” evidentemente con una certa efficacia. Ottimo anche Otto e mezzo che martedì ha segnato l'8.4% così come vanno bene Dritto e Rovescio e Piazzapulita. In pochiperò di, l'unico tg generalista che cattura gli under 30, paradossalmente il meno considerato dai politici ma che arriva anche al 15% fra gli under 30. Ad allarmare gli analisti è il tipo di target a cui parla la tv generalista. L'incremento di ascolto interessa molto gli over 50 ma i nativi digitali sembrano quasi tagliati fuori.