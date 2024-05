Studenti schedati in base al vaccino

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Puglia vara una legge che subordina l’iscrizione a medie, superiori e università alla certificazione di essere immunizzati contro il Papilloma virus. In alternativa, bisogna mettere nero su bianco il rifiuto a sottoporsi all’iniezione. Una chiara violazione dei diritti. .

