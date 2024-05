Studenti musulmani esentati dalle lezioni sulla Divina Commedia Bufera nella scuola di Treviso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Anche ladiventa un motivo di polemica. Duedi religione musulmana di unamedia disono infatti statidal seguire lesull'opera di Dante Alighieri, poiché si tratterebbe di uno scritto a sfondo religioso, in contrasto con la fede dei due ragazzi di terza media. Per loro l'insegnante ha organizzato un programma parallelo alternativo, dedicato a Giovanni Boccaccio. Appresa la notizia dai quotidiani locali è subito arrivata la reazione del governo. “Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura per motivi religiosi o culturali, ancora non abbiamo ben capito, è del tutto inammissibile”, le parole del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa al termine del Cdm. L'iniziativa è stata definita “demenziale” dal vicepremier Matteo Salvini.