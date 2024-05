Street food - l’antico Vinaio sbarca a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 –apre ae nei prossimi mesi anche sotto le Torri si potrà degustare l’oramai famosa schiacciata dello slogan ‘Bada come la fuma’. Ad annunciarlo è direttamente Tommaso Mazzanti, l’imprenditore che partito da Firenze con un piccolo negozio in centro oggi è presente non solo in Italia, ma anche in America e in Medio Oriente. Quando e dove il negozio aprirà nel capoluogo emiliano ancora non è dato sapere, ma attraverso un video pubblicato sui social Mazzanti spiega che è questione di poco tempo. “Ciao! Finalmente sono arrivato, non vedevo l’ora di darvi questo grande annuncio – spiega Mazzanti in un breve video –sarà una città che accoglieràa brevissimo”. Dopo gli otto negozi a Firenze, quattro a Milano, due nella capitale, uno a Napoli, uno a Torino, Verona, Bergamo e Forte dei Marmi, e quelli di New York e Hollywood fino al Medio Oriente,adesso mette una bandierina anche in Emilia Romagna, aprendo un nuovo store.