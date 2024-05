Strage al Crocus City Hall | oltre 20 arresti Mosca ammette per la prima volta le responsabilità dell’Isis - l’Fsb | Coinvolti gli 007 ucraini

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono state arrestate20 persone per laterroristica aldi Krasnogorsk a, dove sono morte almeno 144 persone. Ad annunciarlo è il direttore del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), Alexander Bortnikov, durante una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della Csi a Bishkek. Per lala Russia ha riconosciuta lanell’attacco dello scorso 22 marzo e ha ribadite le accuse contro Kiev. Il capo delha dichiarato che l’indagine ha rivelato che i preparativi, il finanziamento, l’attacco e la fuga dei terroristi sono stati coordinati online da alcuni membri del gruppo del Khorasan, il ramo afghano, secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti. Ha poi precisato che l’inchiesta sta attualmente «indagando sull’intera cerchia delle persone coinvolte nel crimine» e che tra gli arrestati «ci sono sia i responsabili diretti sia i complici».

Mosca, 24 mag. (Adnkronos) – Più di 20 persone sono state arrestate in relazione all'attacco terroristico nel municipio di Crocus City Hall di Mosca. Lo ha riferito il direttore dell'Fsb Alexander Bortnikov in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della Csi a Bishkek.

La strage all'interno del Crocus City Hall di Mosca è stata commessa dall'Isis. A riconoscerlo è il Cremlino. Per la prima volta si conferma quel che era trapelato subito dopo l'attacco terroristico dello scorso 22 marzo.

"L'Isis dietro l'attacco alla Crocus City Hall": Mosca ammette ma attacca ancora Kiev - A due mesi dall'attentato alla Crocus city hall di Mosca, le indagini russe forniscono un'ulteriore ricostruzione dei fatti: una collaborazione tra Isis-k e Kiev

Dopo le indagini Mosca è costretta ad ammetterlo: Isis dietro l'attacco al Crocus City Hall - Dopo le prime dichiarazioni dove suggeriva un presunto coinvolgimento di Kiev, la Russia ha finalmente ammesso che è stata l'Isis ad architettare l'assalto al Crocus city hall.

