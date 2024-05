Storia di Kabosu - la cagnolina del meme DOGE che oscurò l’uccellino di Twitter e di come diventò famosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024), lagiapponese Shiba Inu, che ha ispirato innumerevolie perfino una criptovaluta, è morta pacificamente tra le braccia dei suoi padroni. Lo comunicano loro stessi sul loro blog.soffriva di leucemia e malattie del fegato ed è morta il 24 maggio. «È morta silenziosamente,se dormisse mentre la accarezzavo», ha scritto Atsuko Sato, ringraziando i fan. Laè diventata virale nel 2020, quando la sua padrona ha pubblicato in rete una foto del cane dal pelo beige, sdraiato su un divano, con l’espressione sorpresa e le zampe accavallate. L’immagine ha dato origine alla comparsa del” (nome probabilmente derivato dalla parola “cane”) in una serie di varianti perlopiù comiche. In seguito è anche diventata un logo della criptovalutacoin, creata nel 2013, la cui popolarità è salita alle stelle grazie al supporto di Elon Musk.era stata adottata da un rifugio, la sua età esatta era un mistero ma i proprietari ritengono che avesse circa 18 anni.