Stephane Dalmat | Inter? Non deve commettere lo stesso errore del Napoli!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024): ”L’, più che altro, noncadere nell’fatto dalquest’anno. Bisogna mantenere alta l’asticella e non perdere le giuste motivazioni. La societàlavorare per migliorare ancor di più la rosa” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva. L’ex centrocampista dell’, in totale in nerazzurro ha collezionato 66 partite, segnando 4 reti (3 in Serie A ed 1 in Coppa UEFA). In quest’vista, il francese parla della stagione e del futuro dei campioni d’Italia e dell’imminente Europeo in Germania. Sotto quale aspetto può migliorare l’di Inzaghi?“Fare meglio di così è difficile. L’, più che altro, noncadere nell’fatto dalquest’anno. Bisogna mantenere alta l’asticella e non perdere le giuste motivazioni. La societàlavorare per migliorare ancor di più la rosa. Serve un altro profilo a centrocampo, un attaccante di grande livello, capace di sostituire al meglio giocatori come Lautaro Martinez e Thuram e magari anche un calciatore del livello di Hakimi sulla fascia destra”.