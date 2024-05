Stellar Blade - la nuova patch ha introdotto le versioni non censurate dei costumi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quest’oggi è stato pubblicato il nuovo aggiornamento diche haall’interno del gioco una gran quantità di novità, dove tra queste troviamo anche la reintroduzione di alcuniper EVE che erano stati “censurati” con ladel D1. Ebbene sì, la community ha notato immediatamente che l’aggiornamento 1.003 ha aggiunto due nuovedeiCybernetic Bondage e Holiday Rabbit della coraggiosa protagonista del titolo action, andando in questo modo a cercare di placare le accese polemiche che si sono susseguite in rete nelle scorse settimane con una certa insistenza. Ricordiamo infatti in queste ultime settimane si è parlato a più riprese della presunta decisione di Shift Up di censurare alcunidicon ladi lancio, con tanto di alcuni video realizzati con l’obiettivo di confermare o smentire questa accusa. Ma come abbiamo detto ad inizio articolo, con l’update 1.