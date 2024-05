Stefano De Martino può essere l’arma Rai anti Maria De Filippi - il rischio è l’etichetta “di destra”

Personaggi tv. Stefano De Martino sta riscuotendo un enorme successo. La Rai sembra aver deciso di scommettere su di lui e, dopo “Affari tuoi”, sembra essere dietro l’angolo una nuova sorpresa in un altro programma di punta. tvzap

Si è conclusa la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile ma prima di salutare i fan del suo programma, Stefano De Martino ci ha regalato un momento inaspettato ed esilarante con una rovinosa caduta in diretta. comingsoon

SALERNITANA - Colantuono: "Chiudiamo la stagione con dignità" - SALERNITANA - Colantuono: "Chiudiamo la stagione con dignità" - Alla vigilia della partita col Milan, ultima gara della stagione, stefano Colantuono invita la squadra a chiudere con dignità il campionato. "Le motivazioni per la gara di domani devono essere le stes ... napolimagazine

"Affari tuoi" ha un nuovo conduttore: Stefano De Martino firma un contratto per i prossimi 4 anni - "Affari tuoi" ha un nuovo conduttore: stefano De martino firma un contratto per i prossimi 4 anni - Periodo fruttifero per stefano De martino. L'ex ballerino di Amici, oggi anche conduttore, sarà il nuovo conduttore del noto progrmma Rai finora ... alfemminile

Stefano De Martino protagonista di un imprevisto a Stasera tutto è Possibile: cade in diretta tv! (VIDEO) - stefano De martino protagonista di un imprevisto a Stasera tutto è Possibile: cade in diretta tv! (VIDEO) - Si è conclusa la nuova stagione di Stasera tutto è Possibile ma prima di salutare i fan del suo programma, stefano De martino ci ha regalato un momento inaspettato ed esilarante con una rovinosa cadut ... comingsoon