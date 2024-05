STEFANO DE MARTINO HA FIRMATO CON LA RAI | LA FOTO E I DETTAGLI DEL SUPER CONTRATTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unasuggella uno degli atti più attesi e importanti della Rai che ha voluto, evento assai raro, diffondere pubblicamente la firma delpluriennale che legheràDealla tv pubblica.Dehaun accordo pluriennale con Rai. Desarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L'Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l'occasione per esprimere i complimenti all'artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione. Così la nota diffusa da Viale Mazzini con lache ritrae il momento solenne della firma del giovane volto di punta della Rai di oggi e soprattutto di domani. Step, Affari Tuoi e un occhio a Sanremo post Conti.