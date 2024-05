Stefano De Martino cade in diretta a Stasera tutto è possibile e si bagna completamente VIDEO

News tv. “Stasera tutto è possibile”, rovinosa caduta in diretta di Stefano De Martino – Stefano De Martino in Rai ha fatto il botto in tutti i sensi: prima con la firma di un contratto che per 4 anni lo lega alla tv pubblica e poi con una bella caduta in diretta. tvzap

Contratto pluriennale in Rai per Stefano De Martino. Ieri è arrivata la firma. A lui la conduzione di Affari Tuoi e... L'articolo Stefano De Martino firma un contratto pluriennale con la Rai: “Impegnato su Rai 1 e Rai 2” proviene da Novella 2000. novella2000

La Rai ha ufficialmente annunciato che Stefano De Martino ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà a Rai1 e Rai2, confermandolo come uno dei volti di punta dell’emittente. Il contratto prevede la sua partecipazione a programmi sia in prima serata che nell’access prime time. donnapop

Ecco come Stefano De Martino è diventato il nuovo volto Rai fino al 2028 (e il grande rimpianto di Mediaset) - Ecco come stefano De martino è diventato il nuovo volto Rai fino al 2028 (e il grande rimpianto di Mediaset) - L'ascesa di stefano De martino, da ballerino di Amici a volto di punta di Rai 1 (e conduttore di Sanremo dopo Carlo Conti): come ha fatto donnapop

De Martino, serata pazzesca. Firma (ricchissima) con la Rai, caduta rovinosa e ovazione social: “È il nuovo Amadeus” - De martino, serata pazzesca. Firma (ricchissima) con la Rai, caduta rovinosa e ovazione social: “È il nuovo Amadeus” - Il conduttore ha chiuso la stagione di Stasera Tutto è Possibile con una caduta diventata virale e ha messo in cassaforte il suo futuro in Rai ad Affari tuoi ... libero

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi: addio al nubilato scatenato per la showgirl - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi: addio al nubilato scatenato per la showgirl - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi in Toscana. Addio al nubilato scatenato per la showgirl ed ex gieffina vip. igossip