Stefano De Martino ad Affari Tuoi | Opzione Sanremo dopo Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024) È ufficiale:Deè il nuovo volto di punta della Rai. Tra indiscrezioni e conferme, il conduttore è pronto a impegnarsi nella Direzione Intrattenimento Prime Time, nelle fasce su Rai1 e Rai2. Cosa c’è in serbo per lui? Nonostante la conferma del contratto pluriennale firmato con la Rai, arrivata nel corso della serata del 23 maggio 2024, ci sono ancora molti rumor legati ad, dove probabilmente prenderà il posto di Amadeus, e l’incognita. Ma non solo: potremmo già vederlo al suo fianco ben prima. Procediamo con ordine.Dein Rai, firmato il contratto pluriennale: la nota “Deha firmato un accordo pluriennale con Rai. Sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.