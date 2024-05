Steam potrebbe arrivare su Xbox

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’industria dei videogiochi è pronta a subire una rivoluzione epocale, con, il gigante dei giochi per PC di Valve Corporation, chefare il grande salto verso una nuova frontiera: le consoledi Microsoft. Questa notizia, emersa da recenti indiscrezioni e speculazioni nel settore,trasformare radicalmente il panorama del gaming console, aprendo nuove possibilità sia per gli utentiche per l’intero ecosistema di gioco. Avete già saputo che Microsoft porterà Copilot nei giochi susu? Un sogno cheavverarsi Fino ad ora,ha dominato il mondo dei giochi per PC con la sua vasta libreria di titoli, una solida comunità di giocatori e una serie di funzionalità che lo rendono il launcher preferito da milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, il suo ingresso nel mercato delle consoleportare benefici significativi, non solo per gli utenti, ma anche per Microsoft stessa.

Ghost of Tsushima va forte su Steam: 77 mila+ utenti in simultanea - Ghost of Tsushima va forte su steam: 77 mila+ utenti in simultanea - Come riportato dalle pagine di steamDB, quanto fatto da Sucker Punch e Sony con il porting PC di Ghost of Tsushima ha dell'incredibile. Che numeri! everyeye

Warhammer: lanciati i saldi su Steam in occasione dell'evento Warhammer Skulls - Warhammer: lanciati i saldi su steam in occasione dell'evento Warhammer Skulls - Lanciati su steam i saldi dedicati all'universo di Warhammer, in occasione dell'evento Skulls in cui vengono presentate le novità della serie. multiplayer

Deadlock: Il video trapelato mostra il primo gameplay del nuovo sparatutto 6v6 di Valve - Deadlock: Il video trapelato mostra il primo gameplay del nuovo sparatutto 6v6 di Valve - Recentemente è apparso un video su Streamable che mostra il primo gameplay di Deadlock e fornisce una panoramica dei personaggi giocabili. notebookcheck