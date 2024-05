Stasera tutto è possibile - rovinosa caduta in diretta di Stefano De Martino VIDEO

“Stasera tutto è possibile”, anche cadere in diretta televisiva. Proprio così: il conduttore Stefano De Martino è rovinato a terra, facendo preoccupare tutti gli ospiti della finale e gli spettatori a casa. Ma vediamo insieme cosa è successo, non prima di raccontare un po’ cosa è accaduto in questa fortunata edizione della trasmissione, durante la quale De Martino si conferma uno dei conduttori più in gamba del panorama nazionale, tanto che la Rai l’ha blindato per i prossimi anni con un contratto pluriennale che di fatto non lo farà muovere per un po’ di tempo.

