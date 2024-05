Starlink di Elon Musk si propone di aiutare l’Italia per i terremoti dei Campi Flegrei Dal governo nessuna risposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024), l’azienda dicon l’obiettivo di dare vita a un progetto di internet via satellite su scala globale, si è proposta alitaliano per fornire aiuto nei, scossi dai, e in altre situazioni di pericolo estreme. A farlo sapere sono fonti italiane di SpaceX, la società aerospaziale fondata nel 2002 dal tycoon, che hanno anche sottolineato come da Palazzo Chigi non ci sia stata alcuna. Il passo avanti diarriva sulla scia dello sciame sismico che nei giorni scorsi ha colpito i. Ed è proprio per catastrofi di questo tipo, o comunque situazioni di emergenza, che l’azienda disi è detta “pronta a dare supporto“, perché “il tema è molto delicato”. La sua tecnologia si appoggia su satelliti in orbita bassa ed è capace di mantenere stabili le comunicazioni in casi di pericolo, facilitando l’arrivo di soccorsi e altri interventi, e di mappare i territori per ottenere immagini satellitari ad alta definizione, in modo tale da individuare con precisione eventuali punti di criticità.