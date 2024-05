Sport in tv oggi venerdì 24 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)24, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano il Giro d’Italia con la diciannovesima tappa. I corridori dovranno affrontare pendenze importanti sul Passo Duron e l’arrivo in salita a Sappada potrebbe dare adito ad azioni anche degli uomini di classifica, preso atto della superiorità della Maglia Rosa, Tadej Pogacar. Iniziano i week end di F1 e del Motomondiale a Montecarlo e a Barcellona. Sul circuito cittadino del Principato bisognerà prestare attenzione a ogni particolare per non commettere errori, per di più prestando attenzione alle condizioni meteorologiche. Per quanto concerne le due-ruote, in MotoGP Francesco Bagnaia dovrà rispondere presente nell’appuntamento di casa di Jorge Martin e di Marc Marquez.