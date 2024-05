Sport - ferrovie e piano Salva Casa | tutti i provvedimenti all’esame del Cdm di oggi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ci sono parecchie novità all'esame del Consiglio dei ministri, in programma questa mattina. In primis ilvoluto da Matteo Salvini, ma non solo: in agenda c'è anche un decreto in materia di(per una commissione di vigilanza sui conti delle società) e un disegno di legge sulla sicurezza delle. .