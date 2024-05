Sport - divertimento e salute | coinvolti oltre tremila bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’eccesso di peso in età infantile rappresenta, a livello mondiale, uno dei principali problemi dipubblica. Sul territorio, a contrastare sedentarietà e incentivare una cultura del benessere, dellae della motricità c’è, da 17 anni, il Progetto Muoviti Muoviti, che nell’anno scolastico 2023/2024 si è ampliato con il progetto pilota Muoviti Muoviti Kids, specificatamente dedicato anche aidi 4 anni frequentanti le scuole materne. Complessivamente anche in questa edizione sono state 15 le scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia che, tra Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno partecipato, per un totale di 3.100, dai 4 ai 9 anni. Confermata anche l’attività in piscina, in accoglimento di un’esigenza avanzata da Soliera, e prosegue il progetto Muoviti Muoviti Special che, date e tante richieste ricevute dal corpo docenti, ha visto aumentare le ore dedicate, interessando120 ragazzi con disabilità.