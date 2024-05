Spinte - insulti e acqua addosso Gli studenti pro-Palestina aggrediscono l' onorevole a Torino

L’Imam Brahim Baya ha tenuto un momento di preghiera, venerdì scorso, all’interno di Palazzo Nuovo, una delle sedi occupate nell’Università di Torino dai collettivi pro Palestina. Invitato dagli studenti musulmani in accordo con gli occupanti, la sua presenza sta suscitando non poche polemiche. open.online

È iniziata la seconda settimana di occupazione nei tre atenei torinesi. Circa cinquanta studenti pro Palestina dei collettivi universitari hanno occupato il rettorato dell’Università di Torino in via Po. Il motivo è lo spostamento online della riunione del Senato accademico che si sarebbe dovuto svolgere oggi, martedì 21 maggio, in quella sede. ilfattoquotidiano

Non si fermano le azioni nelle università da parte dei collettivi pro Palestina. Alcune decine di studenti, che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti, hanno fatto irruzione nella sede del Rettorato dell’Università di Torino in via Verdi, dove era in corso una riunione tecnica della commissione istruttoria del personale.

