Spia le giocatrici con una telecamera nascosta negli spogliatoi Nei guai un allenatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pistoia, 24 maggio 2024 – Aveva preparato tutto nei minimi dettagli, occultando laall’interno di un pacchetto di merendine che poi aveva piazzato su uno dei termosifoni delloo. L’intento, a detta sua, era quello di ascoltare quello che le, tesserate per una società di pallavolo di Pistoia, dicevano di lui, ma in realtà l’oggetto che l’aveva nascosto le stava riprendendo nella loro intimità ed era pronto a catturare immagini che nessuno avrebbe dovuto vedere. Sono state proprio loro, le(tutte maggiorenni) ad accorgersi dellache il loro coach aveva nascosto perrle. L’oggetto era avvolto in della carta igienica ed era stato accuratamente inserito nell’involucro delle merendine per far sì che nessuno lo notasse. Era acceso e quindi pronto a riprenderle mentre si preparavano per fare la doccia dopo l’allenamento. L', un giovane del luogo, è quindi finito davanti al tribunale federale della Fipav, che lo ha condannato a sei anni di squalifica.