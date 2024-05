Spezia - la priorità è confermare D’Angelo Serve un’unità di intenti con la società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il 10 maggio 2024 resterà una data storica in casa, perché non solo la squadra bianca è riuscita nell’impresa di conquistare l’importantissima salvezza in cadetteria, ma altresì si sono poste le condizioni per una potenziale rinascita sulle ali dell’entusiasmo di un intero popolo. Da questi aspetti i Platek dovrebbero ripartire per ridare slancio sportivo a un club che, dal 2021, ha vissuto una grave parabola discendente. La proprietà americana sta pianificando dagli Usa la nuova stagione che, come evidenziato su queste pagine, sarà all’insegna di una sensibile contrazione dei costi, leggasi monte ingaggi, per ridurre il gap di gestione tra uscite e ricavi. Un budget, dunque, contraddistinto dell’autosostenibilità, che contempla cessioni di giocatori importanti e qualche investimento su due attaccanti (il sogno è Distefano della Fiorentina) e un centrocampista, in aggiunta ai riscatti di Nagy e Gelashvili e al prolungamento del contratto a Hristov.