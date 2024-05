Speed 24 05 2024 Grazie per lo spoiler WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, prima difesa del campione Ricochet che dovrà fronteggiare l’assalto del Big Strong Boy inglese Tyler Bate, tag team partner del producer dello show, Pete Dunne che dovrebbe davvero impegnarsi di più.championship match: Ricochet vs Tyler Bate Tempo-3:09 Dopo qualche tentativo reciproco di roll up il campione connette una buona sequenza di Northern Light Suplex+Suplex+Moonsault 1..2…Bate si rialza, l’inglese risponde caricandosi sulle spalle il sosia di Andrew Tate e facendolo girare per ben 20 secondi disorientandolo a tal punto che striscia da solo fuori dal ring, Tyler effettua un suicide dive tra le corde mutato in una Swanton, riporta sul ring loChampion, sale sulla terza corda e qua commette un errore, Ricochet intercetta il suo salto col CodeBreaker ed esegue la sua finisher, una Cutter con rimbalzo dalle corde, sinceramente preferivo quando usava il 450 splash, 1.