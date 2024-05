Spazio - dal telescopio dell’Esa immagini dettagliate dell’Universo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) La missione Euclid dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha prodotto cinque nuovee spettacolari. Le, rese pubbliche ieri, arrivano insieme ai primi dati scientifici della missione, che confluiranno in dieci pubblicazioni scientifiche. Il tutto, a meno di un anno dal lancio delspaziale. L’intera serie di prime osservazioni ha riguardato 17 oggetti astronomici, dalle vicine nubi di gas e polvere a distanti ammassi di galassie, rendono noto dall’Esa in un comunicato. L’indagine mira a scoprire i segreti del cosmo oscuro e a rivelare come e perché l’Universo appare così com’è oggi, spiegano dall’Esa. Euclid ha il compito di scoprire le fondamenta nascoste del cosmo, mappando miliardi di galassie in più di un terzo del cielo. Non solo. Euclid indagherà anche, sottolineano dall’Esa, le più misteriose delle componenti fondamentali: l’energia oscura e la materia oscura.