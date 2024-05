Spari in strada a Bari | gambizzato un giovane

È in prognosi riservato 22enne che sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, è stato ferito da due colpi di pistola al torace mentre si trovava in piazza Unità d’Italia, a Sannicandro di Bari. Il giovane, che ha piccoli precedenti penali, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova in prognosi riservata. open.online

Dietro l’attentato in uno dei ristoranti in Turchia della catena di Nusret Gokce, meglio noto come Salt Bae, ci sarebbe Baris Boyun, l’uomo considerato un boss della mafia curda arrestato all’alba di ieri a Viterbo in una maxi inchiesta su traffico di droga, armi ed esseri umani coordinata dalla procura di Milano. open.online

L’influencer Chiara Biasi da CityModa per l’evento Matinée: “La Puglia è terra magica” – VIDEO - L’influencer Chiara Biasi da CityModa per l’evento Matinée: “La Puglia è terra magica” – VIDEO - Un ennesimo party in grande stile, quello organizzato dalla famiglia Fiore, volto a comunicare l'importanza della cura del corpo. telebari

Lavori sulle basole in via Sparano: dieci giorni per riaprire via Dante, poi avanti con gli interventi - Lavori sulle basole in via Sparano: dieci giorni per riaprire via Dante, poi avanti con gli interventi - Per rimuovere il cantiere sul tratto di strada interessato dai lavori di manutenzione sarà necessario attendere alcuni giorni "per consentire un assestamento del sottofondo stradale" ... baritoday

Maita: "Ripartire a Bari Ora andiamo a casa, poi ci penseremo. Le mie ultime dichiarazioni..." - Maita: "Ripartire a bari Ora andiamo a casa, poi ci penseremo. Le mie ultime dichiarazioni..." - Mattia Maita, intervistato da Radiobari dopo lo 0-3 contro la Ternana, ha affermato: 'È stato troppo bello, vincere così dimostrando la nostra forza. Sono felice, il risultato dell'andata un po' ci av ... informazione