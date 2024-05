Spari da una macchina a Roma - gravissima una donna | forse è stata colpita per sbaglio

Germignaga (Varese), 20 maggio 2024 – Una donna di 70 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 394, in via Stehli a Germignaga verso Brissago Valtravaglia, in provincia di Varese. ilgiorno

Spari in via Prenestina: si affiancano con la Fiat 500 rossa ad un'auto ed esplodono colpi di arma da fuoco. Gravemente ferita una donna, soccorsa in codice rosso. Caccia agli aggressori.Continua a leggere . fanpage

Ha rischiato il linciaggio l’uomo che ha accoltellato moglie e figli a Cianciana: ancora gravi i bimbi - Ha rischiato il linciaggio l’uomo che ha accoltellato moglie e figli a Cianciana: ancora gravi i bimbi - Ha rischiato il linciaggio l'uomo che prima ha accoltellato la moglie e i figli piccoli e poi si è barricato in casa nei pressi di piazza Puccini a Cianciana ... fanpage

