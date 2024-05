(Di venerdì 24 maggio 2024) Non ce l'ha fatta ladi 81gravemente ieri durante una sparatoria sulla Prenestina, alla periferia di. Èquesta mattina al Policlinico Umberto I, dove eraricoverata in condizioni critiche a causa di un colpo di pistola che l'ha raggiunta alla schiena. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso: sul luogo della sparatoria la Polizia Scientifica ha trovato 5 bossoli. È ancora caccia a chi ha esploso i colpi e si è allontanato su una Fiat 500 rossa. .

Spari al Villaggio Prenestino a Roma, morta la donna di 81 anni che era stata ferita - Spari al Villaggio Prenestino a Roma, morta la donna di 81 anni che era stata ferita - Non ce l'ha fatta la donna di 81 anni ferita gravemente ieri durante una sparatoria sulla Prenestina, alla periferia di Roma. È morta questa mattina al Policlinico Umberto I, dove era stata ricoverata ... tg24.sky

Donna accusata di violenza sessuale si toglie la vita nel carcere di Torino - donna accusata di violenza sessuale si toglie la vita nel carcere di Torino - Così è morta ieri nel carcere di Torino Maria Assunta P., 64 anni, originaria di Caltanissetta, arrestata insieme al marito, 57 anni, su disposizione del gip di Aosta Davide Paladino, il 26 marzo ... torino.repubblica

Sparatoria a Roma, non ce l’ha fatta la donna colpita dal proiettile vagante: chi è la vittima - Sparatoria a Roma, non ce l’ha fatta la donna colpita dal proiettile vagante: chi è la vittima - È morta l'81enne colpita con arma da fuoco ieri pomeriggio in via Prenestina a Roma, mentre era in auto con un'amica ... ilcorrieredellacitta