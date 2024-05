Spal - Di Carlo-Magalini che coppia | Sarebbe bello ammirarla a Ferrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) A 39 anni suonati, Rachid Arma ha trascinato il Caldiero Terme ad una storica promozione nei professionisti. Un’impresa che ha dell’incredibile, se si considera che la piccola società della provincia di Verona era inserita nello stesso girone del Piacenza, ma alla fine l’ha spuntata proprio il Caldiero Terme che la prossima stagione giocherà in serie C. Ma il centravanti marocchino continua a seguire con attenzione anche le vicende della, ed è particolarmente incuriosito dal possibile arrivo in biancazzurro del direttore sportivocon cui aveva lavorato ai tempi del Vicenza in tandem con mister Di. "Abbiamo compiuto un miracolo sportivo, portando un comune di 8mila abitanti nei professionisti – esulta Arma –. È stata una grande emozione riuscire a vincere la serie D con una società solida e gran bel gruppo. Mi sono messo in gioco a 39 anni: vincere un campionato non è mai facile, è stata una stagione incredibile e ci stiamo rendendo conto solo adesso di quello che abbiamo fatto.