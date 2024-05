Spaccio nei boschi di Cascina Costa - colpo alla gang dei marocchini | 2 arresti e 2 denunce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Samarate (Varese) - Arrestati due spacciatoridai carabinieri di Busto Arsizio. Secondo gli inquirenti, avevano creato un fiorente giro dineidia Samarate. Le manette sono scattate per T. J., di 39 anni, residente in provincia di Varese e L. A., di 42 anni. Le indagini, che hanno visto il contributo delle stazioni di Lonate Pozzolo e di Samarate, hanno consentito di accertare che neia ridosso di Malpensa era attivo, da circa un anno e mezzo, un gruppo di spacciatori di origini maghrebine, tra cui i due arrestati, entrambi con precedenti specifici, che riforniva di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ed eroina, diverse centinaia di assuntori. L’ordinanza prevede la custodia in carcere anche di un altro marocchino, non ancora rintracciato. Le indagini hanno portato inoltre al deferimento in stato di libertà di due fratelli, sottoposti a perquisizione domiciliare il 9 maggio scorso.