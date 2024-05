Soukaina El Basri esce dal coma | la versione del marito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Siu, l’influencer in fin di vita ritrovata con un foro nel petto, è uscita dal. Attualmente si trova in rianimazione, in prognosi riservata. A confermarlo lo stesso Ospedale, dove resterà per cautela, e per monitorare al meglio le condizioni della giovane. Stando alle prime affermazioni dello stesso Ospedale, la modella parla e reagisce. Arrivano anche le prime ricostruzioni del, che avrebbe parlato di gesti autolesionistici. Cosa è successo a Siu, l’influencer in fin di vita: la ricostruzione delJonathan Maldonato, ildella ragazza, ha raccontato agli inquirenti che la ferita al petto della moglie deriverebbe “dall’angolo di un mobile sul quale la stessa sarebbe scivolata”. L’uomo era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti nel maggio 2023. Aveva ricevuto una querela poi rimessa. Non contento, ha cercato di avvalorare la tesi del gesto autolesionistico, come confermato dalla procura di Biella.