Sotto il segno del bomberissimo Sogno D - Bonseri resta alla Leon | Solo 32 gol? Ero infortunato

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutti lo vogliono ma lui da Vimercate non si muove. Lo scriviamo già da qualche estate e oggi lo facciamo di nuovo perché Mattiaanche nella stagione 2024/25 difenderà i colori dellaa caccia di quella Serie D sfuggita anche questo giro da favorita e di un soffio, nello spareggio playoff di Mapello di domenica. Il capitano, bomber e uomo simbolo degli orange, ha chiuso la stagione con 32all’attivo. I profani direbbero "wow" maha saputo fare di meglio, ad esempio lo scorso anno i sigilli furono 49 in tutto (e anche quella volta non bastarono per la promozione). Ma un motivo per questo -17 c’è ed èa spiegarlo. "Ho giocatodolorifici negli ultimi 3-4 mesi per un infortunio di gioco e a inizio giugno dovròpormi a un piccolo intervento che ritarderà la mia preparazione. Avevo male e ne ho risentito specie nel girone di ritorno". Spiegato l’arcano.

La capolista Mapello (ora in testa insieme al Sondrio che ha sbancato Muggiò) pareggia, le inseguitrici vincono e il girone B di Eccellenza si fa avvincente. Tra loro anche la Leon a cui basta un guizzo del solito Bonseri alla mezz’ora della ripresa per avere ragione del Tribiano in casa. sport.quotidiano

"Leon di Vimercate delusa: rimandato il ritorno in Serie D, Joelson amareggiato" - "leon di Vimercate delusa: rimandato il ritorno in Serie D, Joelson amareggiato" - La leon di Vimercate rimanda il ritorno in Serie D per il secondo anno consecutivo, sconfitta dal Mapello. Joelson deluso per le occasioni non sfruttate, ma confermato come allenatore. Analisi sulla m ... ilgiorno

Calcio, Eccellenza playoff e playout: vittorie per Lazzate, Leon e Meda - Calcio, Eccellenza playoff e playout: vittorie per Lazzate, leon e Meda - È scattata la post season e le tre squadre brianzole scese in campo per disputare le gare previste nel primo turno hanno vinto. ilcittadinomb