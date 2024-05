Sostenibilità - spot Ichnusa contro chi sporca e per dire no all' abbandono di vetro nell' ambiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Bottiglie abbandonate per strada,e piazze, nei parchi ee spiagge. Un contrasto di immagini in bianco e nero con, in risalto, a colori, bottiglie di birra, vuote, gettate nel posto sbagliato, che diventano una mancanza di rispetto. La musica, riconoscibile fin dalle prime battute, la stessa che negli anni ha raccontato scorci e valori della Sardegna più autentica. E un messaggio chiaro,tto e netto, perno al degrado: 'Se deve finire così, non beveteci nemmeno'. La firma, se c'era bisogno di dirlo, è quella diche, con queste immagini significative, torna in comunicazione con un messaggio forte per ispirare un cambiamento. A raccontare il messaggio di rispetto e responsabilità del birrificio sardo è unorealizzato dall'agenzia LePub Italia che arriva alle soglie dell'estate, quando cresce la voglia di stare insieme fuori casa, per sensibilizzare sui comportamenti sbagliati che feriscono luoghi e comunità.