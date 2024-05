(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Bottiglie abbandonate per strada, nelle piazze, nei parchi e nelle spiagge. Un contrasto di immagini in bianco e nero con, in risalto, a colori, bottiglie di birra, vuote, gettate nel posto sbagliato, che diventano una mancanza di rispetto. La musica, riconoscibile fin dalle prime battute, la stessa che negli anni ha raccontato scorci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

(Adnkronos) – A partire dal 1 gennaio “2025 le bottiglie per bevande in PET” dovranno contenere “almeno il 25% di plastica riciclata. Questa scadenza cambia radicalmente quello che è stato l'approccio finora alla riciclabilità e a quella che è la politica industriale. webmagazine24

(Adnkronos) – A partire dal 1 gennaio “2025 le bottiglie per bevande in PET” dovranno contenere “almeno il 25% di plastica riciclata. Questa scadenza cambia radicalmente quello che è stato l'approccio finora alla riciclabilità e a quella che è la politica industriale. corrieretoscano

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – A partire dal 1 gennaio “2025 le bottiglie per bevande in PET” dovranno contenere “almeno il 25% di plastica riciclata. Questa scadenza cambia radicalmente quello che è stato l'approccio finora alla riciclabilità e a quella che è la politica industriale. dayitalianews

Sostenibilità, spot Ichnusa contro chi sporca e per dire no all'abbandono di vetro nell'ambiente - Messaggio forte per ispirare un cambiamento Bottiglie abbandonate per strada, nelle piazze, nei parchi e nelle spiagge. Un contrasto di immagini in bianco e nero con, in risalto, a colori, bottiglie di birra, vuote, gettate nel posto sbagliato, che diventano una mancanza di rispetto. La musica, riconoscibile fin dalle prime battute, la stessa che negli anni ha raccontato scorci e valori ... adnkronos

MAJOLINI: TRA VELI E VIGNE, LA DANZA DELLA DUALITÀ - ... di Majolini , virtuosa cantina, così attenta alla bellezza dell'arte e alla sostenibilità sociale, ... che ha danzato tra gli spazi esterni, le vigne e gli ambienti interni, tra botti e bottiglie, ... jamesmagazine