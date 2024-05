Sostenibilità | c' è chi dice no deal

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dalla Scozia alla Polonia, dalla Germania al Canada... Sono molti i Paesi che tornano sui loro passi. Perché gli obiettivi «verdi» che volevano trasformare l’approvigionamento energetico - e dunque l’economia - del mondo occidentale si stanno frantumando contro la realtà. E la «carbon neutrality», troppo onerosa e poco fattibile, è sempre più rimandata. È più facile che il mostro di Loch Ness si metta in posa per una foto ricordo che la Scozia riesca a raggiungere gli obiettivi della riforma verde, fissati dal governo in occasione del summit sul clima dell’Onu a Glasgow nel 2021. Il primo ministro dell’epoca, Nicola Sturgeon, annunciò che avrebbero ridotto le emissioni di gas serra di ben il 75 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. «Ambizioso e difficile» definì il progetto la premier. Oggi dovrebbe aggiungere un altro aggettivo: fallimentare. A poco più di tre anni di distanza, il ministro scozzese della Net Zero ha alzato bandiera bianca affermando che il piano è ormai «fuori portata».