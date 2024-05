Sorpresa in ospedale - al pronto soccorso spunta un serpente | paura tra medici e pazienti a Termoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) La scena è stata immortalata in un video da alcunidi passaggio all’San Timoteo di. La presenza del rettile ovviamente ha creato trambusto e preoccupazione trae operatori sanitari per diversi minuti fino alla sua cattura. .

