Sondaggi TP | il tema chiave per le europee 2024 è il potere d’acquisto

(Di venerdì 24 maggio 2024) . Ecco i temi più rilevanti per gli italiani per leTorniamo con il consuetoo settimanale. L’ultimo, prima del blackout per via delle elezionidell’8 e 9 giugno. Proprio per questo, il focus è quasi tutto su questa imminente tornata elettorale. Cominciamo dai temiper la campagna, passando poi a cosa dirigerà effettivamente il voto verso l’uno o l’altro schieramento.: l’importanza della lotta alla precarietà Abbiamo chiesto ai nostri lettori quale fosse, per loro, ilpiù importante che guiderà il suo voto alle prossime elezioni. Ebbene, la lotta alla precarietà e ai salari bassi emerge come ilprincipale, con il 15.3% degli intervistati che lo ritiene prioritario. Se a questo ci andiamo a sommare il 7,5% di chi vede prioritaria la lotta all’inflazione, si nota come l’economia personale e ilguidino una gran parte dell’elettorato.