Sondaggi choc - l' effetto FiRenzi ora fa tremare il Pd Schlein in trappola

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il centrodestra parla toscano. Sulle dolci colline di Firenze e nella vicina Prato isono chiari: una virata a destra - impensabile fino a pochi mesi fa - adesso è alle viste. Lo segnalano Pagnoncelli, Swg, Emg Different di Masia. E lo confermano le piazze piene, gli appuntamenti elettorali, la partecipazione nei comitati che sostengono Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, a Firenze e Gianni Cenni a Prato. Con quest'ultimo che svetta già due o tre punti percentuali sopra alla sfidante di centrosinistra. Nel Partito Democratico è allarme: la sconfitta in Toscana avrebbe l'di una bomba per il Nazareno. A saltare sarebbe, senza appello, Elly. La segretaria dem lo sa e compulsa sulle chat interne messaggi disperati: «Dobbiamo dire che Schmidt sta coi neonazisti di Casapound, quindi non si scherza». E poi: «Basta carezze anche a Saccardi: un voto a lei è un voto regalato alla destra».

Secondo un sondaggio di Skuola.net uno studente su cinque assiste ad uno scontro in aula e una lite su quattro avviene in forma fisica. ilgiornale

In fondo il caso in Trentino Alto Adige (ricordate?) aveva già mandato un segnale: in questo nostro strano mondo occidentale, è più facile trovare 10 persone disposte ad accoppare un uomo che 10 pronte ad abbattere un orso colpevole di aver ucciso un runner. nicolaporro

