Solo il Mediterraneo può salvare questa Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Professore, cominciamo tastando il polso all’economia europea. Da un lato, abbiamo un rallentamento dell’inflazione, la stretta monetaria e il ritorno del Patto di Stabilità. Dall’altro la corsa al riarmo e la transizione ecologica e digitale. Facciamo un bilancio: come sta oggi il Vecchio Continente?«Il commissario Paolo Gentiloni (commissario europeo agli Affari economici, ndr) di recente ha presentato un quadro cautamente ottimista, almeno nel breve termine. Nei prossimi mesi si prevede un’accelerazione dell’attività economica, con una crescita dei consumi privati e una sempre più probabile diminuzione dell’inflazione. Ma tutto ciò avviene in un contesto di fortissima incertezza, che è determinato dalla situazione geopolitica globale. E se guardiamo ai dati dell’occupazione – che sono più significativi per dirci come sta davvero l’economia reale – vediamo che il confronto con gli Stati Uniti negli ultimi tre o quattro anni è impietoso.