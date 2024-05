Sogniamo a Cannes | le star sul red carpet - tra stile e sensualità

Bella Hadid colpisce ancora, ma questa volta lo fa fuori dal Red Carpet. Non è bastato il bellissimo abito con collo halter in tulle di seta di Versace alla prima del film “L’Amour Ouf” per distogliere l’attenzione da una mise off-duty indossata poche ore prima. amica

L’esperienza ripaga, sopratutto a Cannes 2024. Sul Red Carpet come ai photocall, sono le attrici e icone dello stile over 50 ad aver osato di più, dimostrando di essere più moderne e audaci delle colleghe più giovani. Ormai esperte del Festival, sicure quanto basta per potersi concedere degli azzardi e seguite dagli stylist migliori in circolazione, non c’è stata partita.

amica