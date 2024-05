Sognatori e disillusi - così i giovani al voto per le Europee

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra il 6 e il 9 giugno prossimi 359 milioni di cittadini europei avranno la possibilità di recarsi alle urne e scegliere come orientare politicamente il Vecchio continente, da tutti atteso più democratico, rappresentativo, economicamente stabile e -soprattutto- più pacifico, visti i venti di guerra che da oltre due anni soffiano intensi in Ucraina. Un appuntamento fondamentale per il presente dell’Europa al quale si affacceranno per la prima volta 23 milioni di neo votanti. Qualche dato riassuntivo. Intanto il maggior numero di cittadini aventi diritto è previsto in Germania (64,9 milioni di persone), poi in Francia (49,7 milioni) e in Italia (47 milioni), mentre nella parte bassa della classifica spiccano Malta (0,4 milioni), Lussemburgo (0,5 milioni) e Cipro (0,7 milioni). E c’è anche attesa per i nuovi aventi diritto, ovvero per coloro che hanno raggiunto l’età per votare dalle ultime elezionidel 2019: la classifica è invariata, con la Germania al vertice, dove sono attesi, per la prima volta, alle urne 5,1 milioni di cittadini, seguita dalla Francia con 4 milioni e dall’Italia con 2,8 milioni).