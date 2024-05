SOCIAL – Milan - Theo Hernandez commosso per l’addio di Pioli | il messaggio di ringraziamento

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 24 maggio 2024), unha voluto salutaredopo il suo addio ufficiale: ilè da brividi La notizia era nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità. Stefanosaluterà ilal termine della stagione. Fine della corsa, il tecnico emiliano dirà addio al mondo rossonero dopo un ciclo di cinque anni ricco di tante cose. In primis il ritorno in Champions League e lo Scudetto ottenuto nella stagione 2021/2022. Unbrillante che non si vedeva da tempo sotto la sua gestione, con una semifinale di Champions League conquistata la scorsa stagione. La delusione di quest’anno ha accelerato i tempi per una separazione che ha diviso i tifosi del. Chi non voleva che partisse, chi non aspettava altro che un suo addio a fine stagione. Si sprecano, ora, i tanti messaggi dida parte dei calciatori delnei confronti di. Ancheha voluto salutare il tecnico con una storia pubblicata sul proprio account Instagram.