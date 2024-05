SOCIAL – Milan - addio Pioli | Ismael Bennacer lo saluta così Il post

Termina dopo cinque stagioni e uno scudetto il sodalizio Milan-Pioli. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club rossonero specificando che si tratta di una rescissione consensuale. Per la sostituzione si parla con insistenza del portoghese Paulo Fonseca, vicino a firmare un contratto triennale MILAN-PIOLI: IL COMUNICATO UFFICIALE Determinanti per la mancata conferma del 58enne tecnico emiliano, l’eliminazione dai quarti di Europa League e l’ultimo derby di campionato perso che ha consegnato all’Inter il ventesimo titolo. sport.periodicodaily

`Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e per questo Milan. Ti auguro un grande in bocca al lupo per il futuro`. Theo Hernandez.

calciomercato