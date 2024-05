Soccorsi e incontri con i bambini La protezione civile fa 25 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si sono dati appuntamento alle 14.30 nel parco comunale di via Roma e se il tramite è stato il gioco, alla base del progetto del Gruppo comunale di volontari dic’è il coinvolgimento non solo dei più piccoli per fornire nozioni sui rischi naturali. L’iniziativa nasce in occasione del 25esimo di costituzione del Gruppo che nel corso della settimana è stato impegnato su più fronti per l’emergenza legata al maltempo e alla possibile esondazione del Seveso. Con una comunicazione porta a porta sono stati avvisati tutti i residenti delle aree a pericolo di allagamento e i volontari sono stati in costante monitoraggio del territorio. Intanto si sono chiusi i progetti avviati all’inizio dell’anno scolastico. Il Gruppo ha incontrato 350 alunni tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con progetti specifici, dai più piccoli in materia di prevenzione sui pericoli e sull’ambiente, grazie agli animaletti cartoni animati Leo e Lea, ai più grandi che hanno collaborato a utilizzare le attrezzature in dotazione ai volontari, tende, estintori, motopompe.