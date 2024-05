Siu è uscita dal coma | si aggrava la posizione del marito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Siu èdal. Le condizione dell’influencer sono ancora critiche, ma si accendono le speranze. Nel frattempo, emergono nuovi sospetti che renderebbero sempre più grave la situazione del. Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Soukaina El Basri, il vero nome di Siu, avrebbe violato i sigilli dell’abitazione dove abitava con la vittima e le due figlie. Secondo la Procura, si sarebbe introdotto, probabilmente con un mazzo di chiavi non consegnato agli inquirenti, nell’abitazione sequestrata il 18 maggio per inquinare le prove contro di lui. Gli investigatori adducono come prova un cappotto che avrebbero trovato spostato da una sedia sulla quale era poggiato quando l’immobile è stato posto sotto sequestro. Il cappotto sarebbe stato trovato sul tavolo della cucina. Così come rivela il Corriere della Sera, la violazione di Maldonato sarebbe avvenuta il 20 maggio: lo confermerebbe anche il rilevamento dell’auto dell’uomo parcheggiata vicino all’abitazione per quasi un’ora.