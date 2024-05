Siracusa - il Parco archeologico si dà al teatro | incarichi artistici agli amici del direttore per oltre 150mila euro Lui | È tutto sotto soglia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildispende soldi pubblici per spettacoli teatrali, affidandoa “persone di fiducia”,e loro coniugi. Dal suo insediamento comedell’ente, l’architetto favarese Carmelo Bennardo ha deciso di valorizzare le attività collegate all’area archeologica con eventi e spettacoli. Per farlo ha nominato unartistico, il cantautore agrigentino Lello Analfino, poliedrico artista e frontman dei Tinturia, band che ha inciso le colonne sonore di alcuni film di Ficarra e Picone. Inha affidato un incarico anche alla moglie del cantante, Azzurra Guglielmino. Nell’elenco delle delibere firmate da Bennardo risultano due rimborsi spese per ilartistico: il primo di 15milaa dicembre 2023, senza il riferimento nominativo, l’altro di 9.150ad aprile 2024, con dicitura “Analfino”. A questi si aggiungono altri 12.200versati al cantante per “attività di valorizzazione e promozione” per la manifestazione “Ilper la città”.

