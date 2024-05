Sinner tiene il profilo basso | L’anca è guarita - di certo non potrò fare miracoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Janniksi appresta ail proprio esordio al Roland Garros, secondo Slam della stagione che andrà in scena sulla terra rossa di Parigi dal 26 maggio al 9 giugno. Il tennista italiano tornerà così in campo dopo che una serie di fastidi algli aveva impedito di partecipare agli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino esordirà contro lo statunitense Christopher Eubanks e spera di farsi strada nell’evento sul mattone tritato della capitale francese, al termine del quale potrebbe anche diventare il nuovo numero 1 del mondo. Janniksi è presentato con unottimismo alla conferenza stampa della vigilia: “non mi preoccupa. Gli ultimi test sono stati positivi. Mi sono detto che avrei giocato solo a queste condizioni. Non è la preparazione Slam a cui sono abituato, spero che il primo turno possa aiutarmi per recuperare il ritmo, ma sarà ancora più importante l’aspetto mentale: accettare quello che potrà succedere in campo“.