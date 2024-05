(Di venerdì 24 maggio 2024) "La condizione non è al cento per cento ma non possiamo fare magie". ROMA - "Sono, l'non mi. Così un fiducioso Jannik, in vista dell'esordio al, la seconda prova stagionale del Grande Slam, al via domenica sulla terrra rossa francese. L'azzurro rientra nel .

Allenamento ok e primi segnali positivi per il campione di tennis Dopo essere sbarcato ieri sera a Parigi, oggi Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento al Bois de Boulogne, dove domenica prossima 26 maggio scatterà il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. sbircialanotizia

Sinner sta tornando, pronto per il Roland Garros: “L'anca non mi preoccupa più, sto recuperando la condizione” - sinner sta tornando, pronto per il Roland Garros: “L'anca non mi preoccupa più, sto recuperando la condizione” - « Ho deciso di giocare perché il Roland Garros è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente . La condizione ... gazzettadelsud

Come sta Jannik Sinner L'azzurro al Media Day: "L'anca non mi preoccupa più, non sono al 100% ma migliorerò..." - Come sta Jannik sinner L'azzurro al Media Day: "L'anca non mi preoccupa più, non sono al 100% ma migliorerò..." - ROLAND GARROS - Jannik sinner nel corso del Media Day tranquillizza tutti riguardo al proprio stato di salute e spiega le motivazioni che lo hanno convinto a pr ... eurosport

Sinner "Pronto per Roland Garros, l'anca non mi preoccupa" - sinner "pronto per Roland Garros, l'anca non mi preoccupa" - 'La condizione non è al cento per cento ma non possiamo fare magie'.ROMA (ITALPRESS) - 'Sono pronto, l'anca non mi preoccupa. Così un ... sport.tiscali